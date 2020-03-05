Bursa'da organ bağışında izlenecek yol haritası masaya yatırıldı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı ile Bursa Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi, Uludağ Üniversitesi Kalp, Karaciğer ve Böbrek Nakli Merkezi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Böbrek Nakli Merkezi ve Bursa Acıbadem Hastanesi Böbrek ve Karaciğer Nakil Merkezi yetkilileri katıldı. Toplantıda Bursa bölgesinin kadavradan nakillerde yakalamış olduğu başarı ele alınarak, 2020 yılı ve ilerleyen yıllarda izlenecek olan yol haritası masaya yatırıldı. Bursa bölgesinin organ naklinde son yıllarda uluslararası başarılar elde ettiğini ve Türkiye'de lider konumda olduğunun altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Bölgemiz için son 3 yıllık verilerimizin değerlendirmesini yaparak, 2020 yılının planlamasını yapacağız. Bu anlamlı başarının devamını sağlamamız gerekiyor” dedi.

Bursa bölgesi olarak organ bağışı konusunda işbirliği için bu tarz toplantıları önemsediklerini ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Organ bağışının önemini vatandaşlara anlatma konusunda kaynaklarımızı olabildiğince verimli kullanmalıyız. Sağlığın ele alındığı her alanda ortak çabayla organ naklini ön plana çıkartacağız. Önümüzdeki yıllarda çeşitli kurumlarla işbirliklerimizi arttırarak devam edeceğiz” diye konuştu.