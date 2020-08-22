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Bursa'da orman yangını

Bursa’nın Mudanya ilçesinde orman yangını çıktı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.


Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple Mudanya ilçesi Dereköy ile Çekrice mahalleleri arasında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle, alevler etrafa yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa gelen ekipler itfaiye ve arasözlerle karadan, helikopterlerle de havadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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