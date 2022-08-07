İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da orman yangını

Bursa’da çıkan orman yangını ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Orhaneli ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 dakika içinde müdahale edildi.


Yangında 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 17 araç, 2 helikopter ve 120 personel görev aldı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

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