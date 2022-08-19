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Bursa'da orman yangını için müthiş seferberlik...Yangın kontrol altında

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın 4 helikopter ve 3 uçağın havadan, onlarca işçinin katılımıyla karadan yapılan müdahale sonrası 2 saatte kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın 4 helikopter ve 3 uçağın havadan, onlarca işçinin katılımıyla karadan yapılan müdahale sonrası 2 saatte kontrol altına alındı. Görgü tanıkları, orman, Büyükşehir ve Orhaneli Belediyesi ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale ettiklerini, bir saat içinde 4 helikopter ve 3 uçağın bölgeye sevk edildiğini bildirdiler.


Orhaneli-Büyükorhan yol ayrımındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.


Orhaneli ve Büyükorhan işletme şefliğinin yanısıra Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 helikopter ve 3 uçağın müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında bölgedeki köylüler ve vatandaşlar, arama kurtarma ekipleri, orman ve belediye işçileri de canla başla çalıştı.


Yangına Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 3 uçak, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 28 personel ile müdahale edildiği bildirildi.


2 saat gibi kısa sürede söndürülen yangın ile yüzlerce çam ağacının alevlere teslim olması önlendi.


Yangını soğutmak için uçaklar ilaçlı su sıkarak müdahaleyi sürdürdüler.

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