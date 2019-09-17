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Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor


Alınan bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Akçabük Köyü top sahası yakınlarındaki çamlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar alevleri söndürmek için müdahale ederken, bölgeye helikopter de sevk edildi.


Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün de bölgeye takviye ekipler gönderdiği öğrenildi.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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