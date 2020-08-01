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Bursa'da ortak su faturası kavgasında darp edilen adam öldü

Bursa’da ortak kullandıkları su faturası yüzünden çıkan kavgada darp edilen 66 yaşındaki şahıs, hastanede 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Bursa'da ortak kullandıkları su faturası yüzünden çıkan kavgada darp edilen 66 yaşındaki şahıs, hastanede 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.


Olay, 23 Temmuz'da Osmangazi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T. (48) karşı komşusu İsmet Oruç (66) ile ortak kullandıkları su faturası yüzünden tartışmaya başladı. Ortak faturayı "Neden ödemedin" diye çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İsmet Oruç, kavga sırasında kuru sıkı silahla V.T.'ye ateş etti ancak darp edilmekten kurtulamadı. Aldığı darbeler ile yaralanan adam fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmet Oruç'u Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Darp edildikten sonra fenalaşan Oruç, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oruç'un ölümünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri V.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. V.T.'nin İnegöl ilçesine giderek burada saklandığını öğrenen ekipler, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Şüpheli V.T. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen V.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kuru sıkı tabanca ve yumruklu kavga kamerada


V.T. ve İsmet Oruç'un su faturası yüzünden tartışarak kavga ettiği o anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Darp edildikten sonra fenalaşan İsmet Oruç'un kavga sırasında kuru sıkı tabanca ile ateş ettiği, V.T.'nin ise Oruç'u darp ettiği görülüyor.

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