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Bursa'da oruç tutan çocuklar ödüllendirildi

Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilk kez oruç tutan çocukları sürpriz hediyelerle sevindirerek bir ramazan geleneğini yaşatıyor.


Osmangazi Belediyesi, bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle ramazan coşkusunun evlerde yaşanmak zorunda kalan çocukların oruçlarını hediyelendiriyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ramazan ayının başında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, bu yıl ilk kez oruç tutan çocuklara hediyeler vereceklerini duyurmuştu. Başkan Dündar'ın duyurusunun ardından oruçlarını tutan ve sosyal medya üzerinden kimlik ve iletişim bilgilerini paylaşan yüzlerce çocuğa hediyeleri ulaştırıldı. Ramazan geleneklerinin yaşatılması adına başlatılan kampanyaya katılarak hediyeleri ile buluşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Evlerine gelen kargoları teslim alan çocuklar, sürpriz hediyeler için Başkan Dündar'a teşekkür etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çocuklarımıza orucun faydalarını öğretmek, ramazan ayının maneviyatını yaşatmak adına başlattığımız bu proje ile hayatında ilk kez oruç tutan çocuklarımızı çeşitli hediyelerle sevindiriyoruz. Ailelerimiz, ilk kez oruç tutan çocuklarının ismini soyismini, doğum tarihini, T.C. kimlik no ve ev adresleri ile iletişim bilgilerini sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize yollasınlar. Bizler de çocuklarımızın tuttukları oruçları hediyelerini gönderelim” dedi.

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