Bursa'da otelden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Bursa'da otelde kapkaç yaparken güvenlik görevlilerince yakalanan hırsızların suç dosyası kabarık çıktı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.M. (17) ve Z.A. (12) isimli şahıslar ve beraberindeki 2 kaçan şahsın bir otelde giriştikleri kapkaççılık anlarını güvenlik görevlisi fark etti. Kapkaççıların peşine düşen güvenlik görevlisi 2 şüpheliyi yakalarken, polis gelinceye dek şüphelileri etkisiz hale getirdi. Şüpheliler polis ekiplerine teslim edilerek Beşevler Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Şüpheli şahısları suçüstü yakalayan otel müdürü M.B., şahısların kovalamaca esnasında kendisine saldırdığını beyan ederek şikâyette bulundu. Şahısların yapılan UYAP sorgulamalarında M.M. isimli şahsın hakkında hırsızlık suçlarından toplam 3 adet aranmasının olduğu öğrenildi. Z.A. isimli şahıs ise ailesine teslim edilerek tahkikat başlatıldı.