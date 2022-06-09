Bursa'da oto farelerine suç üstü

Bursa'da çaldıkları otomobili parçalayan 3 kişi suç üstü yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Otosansit'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.M.'ye ait 16 CMD 37 plakalı otomobilin çalındı ihbarını alan Yıldırım SÖS Büro ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin çalıntı araçla Otosansit'e gittiğini belirledi. Burada çalıntı otomobili parçalamaya çalışan 3 şüpheli A.M, B.S. ve R.S. suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirilirken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı olan araç ise araç sahibi C.M.'ye teslim edildi.