İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da oto galeri kurşunlamasına karışan 5 kişi gözaltına alındı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde oto galeriyi kurşunlama olayına karışan 5 kişi gözaltını alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oto galeriyi kurşunlama olayına karışan 5 kişi gözaltını alındı.



Orhangazi'de dün sabah saatlerinde bir oto galeri dükkanına silahlı saldırı düzenleyen ve geldikleri plakasız araçla kayıplara karışan zanlıları polis sıkı takibe aldı. İşyeri ve çevrede bulunan diğer güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların Gemlik'e gittiklerini tespit etti. Polis ekipleri burada yaptıkları çalışma sonrasında A.B., Y.A.M.C., B.T. ve A.B. isimli zanlıları gözaltına alındı. Gemlik Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar daha sonra Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.

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