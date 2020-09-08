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Bursa'da oto hırsızları uyuşturucuyla yakalandı

Bursa’da çok sayıda otomobil ve motosiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Bursa'da çok sayıda otomobil ve motosiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 400 gram metamfetamin ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehirde son dönemde meydana gelen evden hırsızlık, oto hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı gibi çok sayıda olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği adreslerdeki çok sayıdaki güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin U.B.A. ve E.Ö. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, çalıntı arabalara sahte plakalar da takan 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılardan A.B.A'nın evinde 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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