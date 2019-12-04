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Bursa'da otobanda su birikintisi faciası...Lüks otomobil sürücüsü sıkışarak öldü

İstanbul İzmir otobanı Bursa Terminali yakınlarında su birikintisine giren ve direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce bariyerlere ardından kurtarıcıya çarpan lüks araç hurdaya döndü.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü ise hayatını kaybetti. Otoyolda yakın zaman diliminde 3 ayrı aracın da su birikintisi sebebiyle kaza yaptığı ortaya çıktı


Kaza, otobanın Ovaakça mevki İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ET 6525 plakalı aracıyla İstanbul yönünden İzmir istikametine seyreden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere, ardından kurtarıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks spor araç hurdaya döndü. Yapılan kontrollerde lüks araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Aynı su birikintisinde 3 kaza


Öte yandan aynı su birikintisinde farklı saatlerde 3 tane kaza yaşandı. Yağmur sebebiyle oluşan su birikintisine önce bir araç, ardından bir cip girdi. Kurtarıcının ise, cipi almaya geldiği ve emniyet şeridinde olduğu sırada lüks spor aracın arkadan çarptığı öğrenildi. Kaza sebebiyle otoyol da trafik durma noktasına geldi.


Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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