İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var

Bursa-İzmir karayolu üzerinde yolcu otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.



Kaza, Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü yağmur sebebiyle kayıp kontrolden çıkarak önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Bursa-İzmir karayolunun kaza sonrası kapandığını ve yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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