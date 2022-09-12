Bursa'da otokros yarışları nefes kesti

Bursa'da otomobil sporlarının 50. yılı ve Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına düzenlenen Batı Kurumsal Otokros Yarışları nefes kesti.

Bursa'da otomobil sporlarının 50. yılı ve Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına, Bursa'da faaliyet gösteren 3 otomobil sporları kulübünün bir araya gelerek düzenlediği, Batı Kurumsal Otokros Yarışları 25 sporcunun katılımıyla Orhangazi'de gerçekleştirildi. 10 Eylül Cumartesi günü koşulan BOSSEK organizasyonu ilk yarışında Kategori 1'de Fiat Palio ile Sedat Bostancı, Kategori 2'de Ford Fiesta R2 ile Burak Başlık ve Kategori 3'te de Ford Fiesta ST ile Burak Akın birincilikleri paylaşan isimler oldular.

Sedat Bostancı zirveyi bırakmadı

11 Eylül Pazar günü ise BUMOSK organizasyonu ikinci yarışta Sedat Bostancı bir kez daha Kategori 1'i kazanırken, Kategori 2'de Renault Clio Rally 4 ile Çağlayan Çelik ve Kategori 3'te de Control 2 ile Halid Avdagiç ilk sırada yer aldılar. BASK tarafından düzenlenen üçüncü yarış ise; Kategori 1'de Lada Samara ile Ümit Bayram, Kategori 2'de Çağlayan Çelik ve Kategori 3'te Halid Avdagiç birincilikleri ile sona erdi.