İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere ok gibi saplanırken feci kazada sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere ok gibi saplanırken feci kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Burak Ekerer idaresindeki 35 AIS 828 plakalı otomobil, Bursa Şehir Hastanesi yol ayırımında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazayı görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekerer'e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.


Ekerer'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.