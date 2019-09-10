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Bursa'da otomobil çöp toplama kamyonuna çarptı: 1 işçi öldü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çöp kamyonu arkasında çalışan bir işçi hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Bülent İ. (45) idaresindeki otomobil, çöp toplama kamyonuna arkadan çarptı. Kamyonun arkasında çöp toplayan Fikret Mutlu (50) isimli işçinin ayağı koptu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Mutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şok geçiren otomobil sürücüsü Bülent İ. ise polis tarafından gözaltına alındı.


Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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