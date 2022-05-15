İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da otomobil düz yolda takla attı

BURSA (İHA)-Bursa’da düz yolda istikamet eden sürücü, başka bir otomobilin aniden önüne kırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.

BURSA (İHA)-Bursa'da düz yolda istikamet eden sürücü, başka bir otomobilin aniden önüne kırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.


Kaza, Merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara yolunda istikamet eden sürücü, başka bir aracın aniden şerit değiştirmesinden dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.