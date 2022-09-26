Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'da meydana gelen kazada otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İznik-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UG 4258 plakalı kamyon karşı yönden gelen 34 ANB 346 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla atarak sürüklendi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.