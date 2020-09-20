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Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Bursa’da bir otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa'da bir otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 12.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolu Derbent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden İznik istikametine giden A.K.H idaresindeki 16 F 8485 plakalı otomobil, yerlerin yağışlı ve kaygan olması sonucu duramayarak önündeki M.O. kontrolündeki 16 JRR 13 plakalı tıra çarptı. Kazada A.K.H isimli sürücü ile araçta bulunan F.H, M.H, V.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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