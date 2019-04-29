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Bursa'da otomobil tırın altına girdi: 2 yaralı

Bursa’da otomobil önünde seyreden tırın altına girdi.

Bursa'da otomobil önünde seyreden tırın altına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru giden Can T. idaresindeki 16 V 4521 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Halil E. yönetimindeki 10 SP 222 plakalı çekici ve buna bağlı 10 V 1631 römorka çarparak altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Can T. ile Gülden T. aracın içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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