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Bursa'da otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Bursa’da kavşakta meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da kavşakta meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, üç tekerlekli motosiklet ile otomobil kavşakta kafa kafaya çarpışıyor. Motorda bulunan iki kişi savrularak yere düşüyor. Yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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