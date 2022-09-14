İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da otomobille kafaya daldı... O anlar kamerada

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan bir kafeye daldı.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan bir kafeye daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 16 ZR 333 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak kafeye daldı. Kafede bulunan müşteriler olan biteni anlamaya çalışırken otomobilin çarptığı yerde kimsenin bulunmaması olması muhtemel bir faciayı önledi. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken kazada herhangi bir yaralanan olmadı.


Kaza anı ise kafenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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