Bursa'da otomobillerin kazası kamerada; 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Göçmenler sokakta meydana geldi.

Koca sokaktan Göçmenler sokağa çıkış yapan sürücü Cemile Çakır(41) yönetimindeki 16 KGA 86 plakalı otomobil, Göçmenler sokakta seyir halinde olan sürücü Suat Buluş(24) yönetimindeki 16 AUZ 576 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 AUZ 576 plakalı otobildeki yolcu Netice Bakan(23) yaralandı. 3 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.