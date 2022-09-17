Bursa'da otomotiv yan sanayi fabrikasındaki eylem 44 gündür sürüyor

Bursa'da Technomix fabrikasında Türk Metal Sendikasına üyesi olan işçiler, toplu sözleşmeyi imzalamayan fabrikanın önünde 44. gününde grevlerini sürdürüyor.

Otomotiv yan sanayi fabrikasındaki işçilerin, baskı ile sendikadan istifa ettirme ve grev kırıcılığının halen devam ettiğini belirten Türk Metal Sendikası Osmangazi Şubesi Başkanı Mesut Erdem, "Üyelerimizi, fabrikadaki odalara çağırıp telefonlarını toplamışlar. E-devlet şifrelerinden üyelerimizin istifa etmesini zorlamışlar. Technomix'de çalışan 350 arkadaşımın 45'e yakın şu an grevde grevin 44. günü oldu. Bursa Nilüfer Belediyesi CHP Meclis Üyesi olan Murat Yıldırım ve Tuğçe Savaş da hala üyelerimize baskı yapmaya devam ediyorlar. Greve çıktığımız gün herkese bin 250 TL net zam yapılmıştı. 0-6 yaş çocuğu olanlar için 750 lira net, ramazan bayramı için 500 net, kurban bayramında 750 net rüşvet niteliğinde herkese zam yapmışlardı. Özel hastanelerden yararlanmak için Türk Metal Sendikasının Grup Toplu Sözleşmesin'de bulunan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulamaya sokuldu. Genel olarak da 2 kez ücret artışı yapıldı. Bunları yapmasının sebebi; içerde çalışanların tamamını sendikasız çalışmaya zorlamak ve grev kırıcılığını baskın hale getirmek içindir. Dün bir toplantı yaparak bütün fabrikayı toplayıp greve çıkanların hiçbir tanesinin fabrikaya geri almayacaklarını söylediler. Buna benzer bir çok aba altından sopa göstererek içerideki arkadaşları korkutmaya devam ediyorlar" dedi.