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Bursa'da ÖzdilekPark ve Korupark da kapılarını kapattı

Türkiye’de virüsün yayılma hızını yavaşlatabilmek için her geçen gün yeni bir tedbir alınıyor.

Türkiye'de virüsün yayılma hızını yavaşlatabilmek için her geçen gün yeni bir tedbir alınıyor. Bursa'da çok sayıda AVM kapılarını kapatmıştı. Bugün itibariyle Korupark ve ÖzdilekPark da kapatma kararı aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan milyonlarca kişi evlerinden dışarıya çıkmazken, uyarıya duyarlılık gösteren iş yerleri de geçici süre faaliyetlerini durdurup salgına karşı önlem alıyor. Salgının yayılmaması amacıyla alınan önlemler kapsamında bazı markalar da Türkiye'deki mağazalarını kapatmıştı.


Bursa'daki en büyük AVM'lerden biri olan Mudanya Yolu üzerindeki Korupark AVM ve İzmir Yolu üzerindeki ÖzdilekPark AVM de günler sonra kapılarını kapattı.

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