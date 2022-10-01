İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da özel yat alev alev yandı

Bursa’da özel yatta patlama sonrasında yangın çıktı.

Bursa'da özel yatta patlama sonrasında yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan yat kullanılamaz hale gelirken, o anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.


Olay, Gemlik ilçesine bağlı Kumla İskelesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iskelede duran özel yatta henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından alev alev yanmaya başlayan yatı gören çevredekiler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, özel yat kullanılamaz hale geldi.

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