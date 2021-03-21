Bursa'da panelvan araçla kaçak öğrenci servisi çeken sürücüye ceza yağdı

Bursa'da panelvan yük nakli ruhsatlı araçla öğrenci servisi çeken A.D isimli sürücüye 9 bin 856 TL para cezası kesilirken, aracı da trafikten 60 gün süreyle men edildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde servis taşımacılığı izni olmayan bir kamyonet kaza yaptı. Araçta bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşarken, çevredeki vatandaşlar çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, dün Kestel ilçesinde meydana geldi. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda seyreden minibüs, önce bir araca, ardından kaldırıma çarparak durabildi. Kazadan sonra ortaya çıkan detay ise pes dedirtti. 4 kişilik koltuk ruhsatı olan araçtan tam 20 çocuk çıktı. İddiaya göre araçta bulunan çocukları okuldan evlerine götüren yabancı uyruklu şoförün resmi izni olmadan servis taşımacılığı yaptığı belirtildi. Aracın servis taşımacılık ruhsatının ve servis plakasının olmaması büyük tepkiye neden oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, büyük korku yaşayan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Çevrede olayı gören vatandaşlar korku yaşayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Kazaya karışan sürücü A.D'nin ehliyeti olmadığı ve aracın da muayenesinin yapılmadığı öğrenilirken, araçta izinsiz teknik değişiklikler yapıldığı da tespit edildi. Öğrenci taşıma ruhsatı, güzergah izin belgesi de bulunmayan A.D isimli sürücüye EK-2/3-a, 32/1, 34/A ve 36/3-a maddelerinden toplam 9 bin 856 TL trafik idari para cezası uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi.