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Bursa'da paramotorla uçan bir kişi havadan 'Hayat Evde' mesajı verdi

Bursa İnegöl Belediyesi Doğa Sporları Merkezi’nde (DOSTUM) eğitmen İbrahim Dinçer, paramotoruyla gökyüzünde ’Hayat Evde’ pankartı açtı.

Bursa İnegöl Belediyesi Doğa Sporları Merkezi'nde (DOSTUM) eğitmen İbrahim Dinçer, paramotoruyla gökyüzünde 'Hayat Evde' pankartı açtı.


Korona virüsle mücadele sürecinde çeşitli etkinliklerle halkın dikkatini çeken, halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarla farkındalık oluşturmaya çalışan İnegöl Belediyesi bu defa da çağrısını gökyüzünden yaptı. Yeniceköy'de bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nden (DOSTUM) havalanan eğitmen İbrahim Dinçer, paramotorla İnegöl semalarında yaptığı uçuş ile halkın dikkatini çekti. "Hayat Evde" yazılı pankartın yer aldığı paramotorun uçuşu herkesini dikkatini çekti.


İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Korona virüsle mücadele noktasında hem şehir genelinde dezenfekte ve temizlik çalışmalarının tüm hızı ile devam edeceği hem de özellikle yapılan farkındalık çalışmaları ile sosyal medya üzerinden İnegöl halkına ulaşılacağı ve sürecin en iyi şekilde atlatılmaya çalışılacağı bilgisi verildi.

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