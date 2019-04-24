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Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’da bir sitenin otoparkında park halindeki araç aniden yanmaya başladı.

Bursa'da bir sitenin otoparkında park halindeki araç aniden yanmaya başladı. O anlar amatör cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Yangın, gece saat 02:00 sularında Hamitler Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Karşı apartman bahçesinde bir aracın yandığını gören vatandaş hemen itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbarı yaparken de bir yandan da o anları cep telefonu ile kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hemen aracı söndürdü. Söndürülen araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıkları ve araç sahibi olayın bir sabotaj olduğunu öne sürdü.

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