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Bursa'da patenle tehlikeli yolculuk

Bursa’da şehrin en işlek caddelerinden birinde kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenci cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da şehrin en işlek caddelerinden birinde kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenci cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin yoğun olduğu anlarda yapılan bu tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.


Olay, Bursa-Ankara yolu hal kavşağında yaşandı. Patenle seyahat eden genç, yoğun trafikte önünde seyreden kamyonetin kasasına tutunarak yoluna devam etti. Hiçbir güvenlik önlemi almayan patenci, yaptığı hareketle adete ölüme meydan okudu. Diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yoluna devam eden patenci, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

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