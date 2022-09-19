Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da patenli genç anayolda motosiklete tutunarak ilerledi. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli bir genç gideceği yere daha hızlı şekilde gitmek için motosiklete tutunarak ilerledi. Bir süre canını hiçe sayarak giden genç, daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.

Öte yandan diğer bir görüntü ise merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kişi canını hiçe sayarak açık kasa kamyonet aracın kasasında bulunan yükün üzerinde seyretti.

O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.