Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'da patenli bir gencin otomobile tutunarak tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kendi canını hiçe sayarak seyahat eden gencin tehlikeli yolculuğu cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangaz ilçesi yakın çevre yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, patenli bir genç, otomobile tutunarak seyahat etti. Bu tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreği ağzına geldi. Bir süre canını hiçe sayarak seyahat eden genç, arabayı bıraktıktan sonra hızlıca gözden kayboldu. Bu tehlikeli anlar cep telefon kamerasına yansıdı.