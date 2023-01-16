İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Bursa’da patenli bir gencin arabanın arkasına tutunarak gitme anı, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da patenli bir gencin arabanın arkasına tutunarak gitme anı, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patenli bir genç, gitmek istediği yere daha hızlı varabilmek için bir aracın arkasına tutunarak seyahat etti. Yürekleri ağza getiren o anlar ise trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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