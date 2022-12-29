Bursa'da patlama sonucu sokak savaş alanına döndü

Bursa'da doğalgaz sobasının patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, sokak ise savaş alanına döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 2. çamlık sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına kalan Mitat A., doğalgaz sobasının patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Yaralı Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, olay yeri savaş alanına döndü. Patlama sonucu bir çok evin ve aracın camları kırıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, İtfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.