Bursa'da patlamada vefat eden Şura Şensoy için tören

Bursa'da geçtiğimiz günlerde bir atölyede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şura Şensoy'un cenazesi İstanbul'a uğurlandı.

Yıldırım Otosansit bölgesinde bulunan bir atölyede geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılardan Şura Şensoy kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı üçe yükseldi.

Şura Şensoy'un na'şı adli tıptan alınarak AKUT Bursa önüne getirildi. Ailesi, AKUT Üniversite Öğrenci Topluluğu, arkadaşları ve öğretmenlerinin katıldığı töreninin ardından Şensoy'un cenazesi memleketi İstanbul'a uğurlandı. Şensoy'un yarın (cuma) Üsküdar Karaca Ahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının müteakip Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.