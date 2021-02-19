Bursa'da patlayan su hortumu ortaya buzdan heykellerin çıkmasına sebep oldu

Bursa’da patlayan su hortumundan çıkan sular, soğuk havayla birlikte ortaya buz heykellerini çıkarttı.
Bursa'da patlayan su hortumundan çıkan sular, soğuk havayla birlikte ortaya buz heykellerini çıkarttı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Mecidiye Mahallesi'ndeki bir evin patlayan bahçe hortumunundan fışkıran su, zeytin ağaçlarında sarkıtlar oluşturdu. Ortaya buzdan yapılmış heykelleri andıran görüntüler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.