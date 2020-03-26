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Bursa'da pazarcı esnafına eldiven ve maske denetimi

Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri perşembe pazarında korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında hijyen denetimi gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın talimatıyla kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen denetimlerde pazar tezgahlarını tek tek gezen zabıta ekipleri maske ve eldiven takmayan esnaflara uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri tezgahlarda bulunan ürünlerin seçtirilmemesi gerektiğini hatırlatarak kendilerinin ve vatandaşların sağlığı açısından duyarlı olmaya davet etti.


Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Korona virüs salgınıyla ilgili gerekli önlemleri aldıklarının altını çizerek yapılan denetimlerde pazarcı esnafımızın da büyük çoğunluğu hijyen kurallarına uyuyor. Herkesin sağlığı için Zabıta ekiplerimizin denetimleri sürecek. Bu süreçte herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.


Başkan Kanar, Çin de ortaya çıkıp dünyaya yayılan salgına karşı Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak etkin bir mücadele içinde olduklarını belirterek “Bu zor sınavı başarılı bir şekilde yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

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