Bursa'da pazarcılardan meydan kavgası

Bursa'da pazarcılar boş kasa yüzünden kavga etti, çok sayıda polis olaya müdahale etti.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcıların arasında boş kasalar yüzünden tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kavgada şans eseri kimse yara almadı. Öfkeli grup polisin müdahalesiyle dağıtıldı.