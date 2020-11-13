İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da pitbull dehşet saçtı

Bursa’da başı boş pitbull köpeğin sokak kedisini parçalama anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da başı boş pitbull köpeğin sokak kedisini parçalama anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde başı boş bir pitbull, sokak kendisine saldırdı. Köpekten kurtulmaya çalışan kedinin çabaları sonuçsuz kaldı. Kimin olduğu bilinmeyen pitbull itlaf ettiği kediyi götürdü. Videoya yansıyan kayıtlarda ise bir vatandaşın kediyi kurtarmak istemesi dikkat çekti.

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