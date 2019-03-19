Bursa'da PKK operasyonu: 15 gözaltı

Uzun süren istihbari çalışmaların ardından yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da ikamet eden ve PKK/KCK terör örgütü ile Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen şahısları takibe aldı. Uzun süren çalışmalar neticesinde şahısların örgüt adına kitleleri eylemlere yönlendirdikleri tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ciddi eylem planları olduğu tespit edilen şahısların yakalanması için harekete geçildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından şahıslarla ilgili yakalama kararı alan TEM ekipleri merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde operasyon için düğmeye bastı. Hakkında yakalama kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için 14 farklı adrese operasyon yapan ekipler, bu şahıslardan 15'ini gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü.