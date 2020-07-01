Bursa'da plastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.45 ıralarında Panayır Mahallesi Buttim Ticaret Merkezi karşısındaki bir plastik deposunda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. 6 dönümlük depoda çıkan yangın hızla büyüdü. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına 18 itfaiye aracı ve 45 personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin gayretiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.