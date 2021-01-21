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Bursa'da polis kovalamacası sonucu yakalandılar

Bursa’da kısıtlama saati polis kontrol noktasında çalıntı otomobille ekiplerin dur ihtarına uymayan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'da kısıtlama saati polis kontrol noktasında çalıntı otomobille ekiplerin dur ihtarına uymayan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.


Olay, merkez Osmangazi'ye bağlı İntizam Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, polisin kontrol noktasında dur ihtarına uymayan iki şüpheli uzun süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı.


Terk ettikleri aracı bırakarak yaya halde kaçan şüpheli şahıslardan birinin kapısı açık bir binanın içine girdiği belirlendi. Mahalle bekçileri bu şahsı çatı katında yakaladı. İki şüphelinin kullandığı aracın çalıntı olduğu öğrenildi.

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