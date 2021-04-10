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Bursa'da polise 10 Nisan sürprizi

Bursa Gemlik’te polise ihbarda bulunan bir vatandaş, gelen ekibe 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle pastalı kutlama yaptı.

Bursa Gemlik'te polise ihbarda bulunan bir vatandaş, gelen ekibe 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle pastalı kutlama yaptı.


112 polis ihbar hattını arayan İsmail Polater, aile içi şiddet ihbarında bulundu. Daha önce evinin teras katında yaş pasta ve ikram masası hazırladı. Polislerin eve gelmesi sırasında pastadaki mumları yakan ev halkı alkışlayarak gelen ekiplerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

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