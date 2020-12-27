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Bursa'da polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı

Bursa’da sokak kısıtlamasına uymayan çocuklar, polis ekiplerini görünce çil yavrusu gibi dağıldı.

Bursa'da sokak kısıtlamasına uymayan çocuklar, polis ekiplerini görünce çil yavrusu gibi dağıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki yoğun ihlal ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler Yavuzselim Mahallesini baştan başa gezerek anons yaptı. Diğer yandan, çakar ve sirenleri açık olarak gezen polis ekiplerini gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı.


Polis ekipleri ise ara sokaklarda devriye atarak vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması konusunda uyarılarda bulundu.

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