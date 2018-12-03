Bursa'da polisin durdurduğu araçtan 670 sikke çıktı

Bursa'da polisin bir otomobile düzenlediği operasyonda 670 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, G.K. ve N.Y. isimli şahısların İstanbul'dan Bursa'ya tarihi eser getirecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların kullandığı 34 plakalı otomobil, Gemlik ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada poşet içerisinde 670 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.