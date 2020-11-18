Bursa'da polisler sigara ve maske denetimini arttırdı

Bursa'da vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve sigara içilmemesi gereken yerlerde denetimler arttırıldı. Vatandaşlar maske, mesafe hususunda uyarılırken, kuralları ihlal bazı vatandaşlara ise tutanak tutuldu. Bir vatandaş da 21 gün yoğun bakımda kaldığını dile getirerek, “Nefes almakta çok zorluk çektim” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sigara yasağıyla ilgili denetimleri arttırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği ekipleri, kalabalık cadde ve meydanlarda sigara yasağına uymayan vatandaşlara ise ceza tutanağı tutuldu. 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle, vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde, sokak, meydan ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmesi yasaklanmıştı.

Bursa Kent Meydanı'nda denetimlerini arttıran polisler sigara, maske ve mesafe konusunda vatandaşları uyardı. Çocuklarla da özel ilgilenen polisler maske hediye ederek kurallara uyulmasını istedi. Bir vatandaş ise korona virüsünden dolayı 21 gün yoğun bakımda kaldığını anlatarak, “Nefes almakta zorluk çektim. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor günlerdi ama şimdi iyiyim” diyerek polislere de uygulama için teşekkür etti.