Bursa'da psikolojik sorunları olan genç babasını bıçakladı

Bursa'da psikolojik sorunları olan genç önce tartıştığı babasını sonrada kendisini bıçakla yaraladı. Yaralı adamın kendisini dışarı attığı ve eşinin çevreden yardım istemesi güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi İlçesi Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Uğur Ş. evde oturdukları sırada babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın sonunda Uğur Ş. ekmek bıçağıyla 68 yaşındaki babası Kamil Ş.'yi baldırından ağır şekilde yaraladı. Bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, yaralı babanın evden dışarı çıktığı ve bu sırada eşinin çevreden yardım istediği görüldü. Yaşlı adamın kendisini pilav sattığı aracına attığı, fakat sonrasında aşırı kan kaybından bayılarak yola düştüğü görüldü.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşlı adamın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Polis ekipleri ise babasını bıçakladıktan sonra evin içerisinde kendisini de ayak bileğinden yaralayan Uğur Ş.'yi ilk olarak ambulansla hastaneye götürdü. Buradaki sağlık tedavisinin ardından şüphelinin emniyete götürülerek ifadesi alınacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.