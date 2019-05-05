Bursa'da ramazan ayına ek otobüs seferleri

Bursa’da ramazan ayı sebebiyle Merinos Park’ta düzenlenecek Temaşa-i Ramazan etkinlikleri kapsamında Bursaray’ın son saatinden sonra 01.
Bursa'da ramazan ayı sebebiyle Merinos Park'ta düzenlenecek Temaşa-i Ramazan etkinlikleri kapsamında Bursaray'ın son saatinden sonra 01.00'a kadar ek otobüs seferleri konuldu.
Bursa'da ramazan ayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı programlarla dopdolu geçirilecek. Ramazan ayında düzenlenecek Temaşa-i Ramazan etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray'ın son saatinden 01.00'a kadar Merinos istasyonundan ek otobüs seferleri koydu. Ek sefer yapacak otobüsler Temaşa-i Ramazan etkinliklerine katılan vatandaşları Bursaray hattı boyunca götürecek.