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Bursa'da ramazan ayına ek otobüs seferleri

Bursa’da ramazan ayı sebebiyle Merinos Park’ta düzenlenecek Temaşa-i Ramazan etkinlikleri kapsamında Bursaray’ın son saatinden sonra 01.

Bursa'da ramazan ayı sebebiyle Merinos Park'ta düzenlenecek Temaşa-i Ramazan etkinlikleri kapsamında Bursaray'ın son saatinden sonra 01.00'a kadar ek otobüs seferleri konuldu.


Bursa'da ramazan ayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı programlarla dopdolu geçirilecek. Ramazan ayında düzenlenecek Temaşa-i Ramazan etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray'ın son saatinden 01.00'a kadar Merinos istasyonundan ek otobüs seferleri koydu. Ek sefer yapacak otobüsler Temaşa-i Ramazan etkinliklerine katılan vatandaşları Bursaray hattı boyunca götürecek.

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