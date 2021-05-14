Bursa'da Ramazan Bayramı'nda çocuklar sevindirildi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında kalan çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıtıp bayramlarını kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında eşi Sevinç Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve eşi Semra Gürkan ile birlikte Bursa Valiliği Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları da ‘Mevsimlerin Şarkısı' adlı oyunu sergileyerek, gönüllü anneleri ve bakıcılarıyla birlikte oyunu izleyen çocukların yüzünü güldürdü. Başkan Alinur Aktaş ve İl Başkanı Davut Gürkan da çocukların söylediği şarkılara alkışlarla eşlik etti. Daha sonra çocuklarla sohbet eden Başkan Aktaş, hediyeler dağıtarak bayramlarını kutladı.

Çocuk Evleri Sitesi'nde görev alan ve hizmet eden annelere, bakıcılara, idarecilere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bayramda görevi başındaki emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerini ziyaret ettikleri gibi çocuklarla da bir araya gelerek bayram mutluluğunu paylaşmak istediklerini söyledi.

İl Başkanı Davut Gürkan ise, tüm çocukların ve kuruma hizmet edenlerin bayramını kutladı. Sahneye çağrılan çocuklar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek herkesin bayramını kutladı. Mikrofonu eline alan bazı çocuklar da şarkı söyleyip günün tadını çıkardı.

Başkan Alinur Aktaş, daha sonra eşi Aktaş ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanan 80 yaşındaki Mediha Pak'ı evinde ziyaret etti. Yaklaşık 5 senedir aktif şekilde hemşirelik ve doktor kontrolü hizmet alan Mediha Pak ve ailesiyle sohbet eden Başkan Aktaş, bayramlarını tebrik ederek günün anısa hediye takdim etti.