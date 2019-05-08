Bursa'da ramazan bir başka güzel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Merinos Park'ında ve düzenlediği Şehr-i Ramazan etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Vatandaşlar aileleri ile keyifli bir ramazan akşamı geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin “Şehr-i Ramazan” etkinlikleri, 11 ayın sultanı ramazan akşamlarına ayrı bir renk katıyor. Kültür Sanat Daire Başkanlığı koordinesinde ve Bursa Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen etkinlikler, ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşamak isteyenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Merinos Park'ında buluşturuyor. Rahmet ayının ikinci akşamında Merinos Park'ta kurulu dev çadırda yine birbirinden renkli programlar vardı. Teravih namazı öncesi Hüseyin Goncagül ve ekibi Karagöz- Hacivat Tulûat Tiyatrosu ile miniklerin neşesi olurken, ikilinin renkli doğaçlamaları büyükleri de eğlendirdi. Merinos Park alanına kurulan oyun parkurları ve lunaparkta ise çocuklar gönüllerince eğlendi.

Bayram Büyükoruç ile duygu seli

Teravih namazının ardından ise Tasavvuf Müziği sanatçısı Bayram Büyükoruç sahne aldı. Sanatçı, tasavvuf müziğinden seçkin eserlerin yanı sıra kaside ve ilahiler ile gönüllere dokundu. Teravih namazı sonrasında sahne alan Büyükoruç, seslendirdiği seçkin eserlerle kulakların pasını sildi.

Trafo binası iken Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Karagöz Müzesi bu ramazan sürprizlerle dolu. Ramazan ayının belli günlerinde akşamları da açık olan müzeyi ziyaret eden çocuklar için ücretsiz gölge oyunu gösterileri düzenleniyor. Geleneksel gölge oyunu gösterilerine her yaştan çocuğun yanı sıra büyükler de ilgi gösteriyor. Ramazanın ikinci akşamında Karagöz Müzesi'ni ziyaret edenler, Karagöz ve Hacivat'ın birbirine muzip şakaları ile eğlendi.